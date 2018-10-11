«Ты не знаешь его». Журналисты воспели Георгия Полтавченко

Группа ЦДС представила новую концепцию, в рамках которой будут проектироваться и строиться консультационные пункты застройщика. Первый консультационный пункт, возведенный в соответствии с обновленными стандартами, открылся на территории строящегося жилого комплекса ЦДС «Полюстрово»