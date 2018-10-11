«Ты не знаешь его». Журналисты воспели Георгия Полтавченко
Журналисты парламентского пула Петербурга, именующие себя ансамбль «Мариинский», записали песню и клип про экс-губернатора Георгия Полтавченко. В Сети видео появилось 11 октября.
Александр Николаев/Интерпресс
В записи клипа приняли участие корреспонденты изданий «Фонтанка», «Коммерсант», «Регнум», «Росбалт», «АБН, «MR7».
Напомним, что 3 октября президент Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко занять место главы совета директоров Объединённой судостроительной корпорации. Кресло губернатора Путин предложил временно занять полпреду по Северо-Западу Александру Беглову.