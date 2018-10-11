Вандалы принесли «смерть». В Перми испортили надпись, обещавшую «счастье не за горами»

Справка:

Арт-объект «Счастье не за горами» создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». В Перми оказался в 2009 году в рамках public-art-программы «Музей в городе», которую проводил музей современного искусства PERMM во время выставки «МосквАполис» и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства «Живая Пермь».

Объект считается одним из новых символов города. Надпись стала знаменитой не только в Перми после того, как попала в сериал «Реальные пацаны» и фильм режиссёра Александра Велединского «Географ глобус пропил» в 2013 году.