Происшествия
Вандалы принесли «смерть». В Перми испортили надпись, обещавшую «счастье не за горами»
Вандалы «художественно» переосмыслили арт-объект «Счастье не за горами», установленный на берегу Камы возле речного вокзала в Перми. Надпись поменяла свой смысл на противоположный, пишет портал 59.ru.
В ночь на 11 октября неизвестные заменили часть букв в первом слове, переставили их и добавили новые, в результате на пермской набережной появилась надпись «Смерть не за горами».
Арт-объект закрыли баннером, после слово «смерть» спешно демонтировали.
Городская администрация в комментарии порталу пообещала восстановить арт-объект и вернуть горожанам «счастье».
Злоумышленников ищут.
Справка:
Арт-объект «Счастье не за горами» создан художником Борисом Матросовым для подмосковного фестиваля ландшафтных объектов «АртПоле». В Перми оказался в 2009 году в рамках public-art-программы «Музей в городе», которую проводил музей современного искусства PERMM во время выставки «МосквАполис» и сопутствующего ей фестиваля уличной культуры и современного искусства «Живая Пермь».
Объект считается одним из новых символов города. Надпись стала знаменитой не только в Перми после того, как попала в сериал «Реальные пацаны» и фильм режиссёра Александра Велединского «Географ глобус пропил» в 2013 году.