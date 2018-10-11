Жители Приморского района увидели неопознанный горящий объект в небе

Жители Приморского района увидели яркую огненную вспышку в небе утром 11 октября. Фото появилось в соцсетях.

Один из очевидцев сообщает, что наблюдал явление в 7:30.

Примерно в это же время несколько жителей района пожаловались «Фонтанке» на запах битума и дымку в воздухе. Озаботились состоянием атмосферы петербуржцы, живущие в Коломягах, а также в окрестностях станции метро «Удельная».

В ГУ МЧС по Петербургу нашему корреспонденту рассказали, что в северной части города не было зафиксировано возгораний.