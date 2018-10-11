Пожизненно осужденного за шесть убийств привезли в Центр Алмазова. Минздрав нашел ему на операцию 700 тысяч рублей

Ежедневно девять сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний охраняют в петербургском Центре Алмазова доставленного из колонии Вологды навечно осужденного. Его готовят к операции на сердце. На лечение выделены казенные деньги. «Фонтанка» узнала, что в тот же день, когда его привезли к медикам, в следственном изоляторе от сердечного приступа скончался сержант.

По информации «Фонтанки», 8 октября в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова под конвоем доставили редкого пациента. Это 59-летний Сагит Юсупов, приговоренный более четверти века назад к пожизненному лишению свободы. Все это время он отбывал наказание на острове Огненный в Вологодской области, где расположена колония, чаще называемая «пятак». Суд Якутска установил, что Юсупов убил и закопал шестерых человек.

По данным «Фонтанки», Минздрав РФ выделил Юсупову квоту на проведение сложной операции на сердце. Заметим, что осужденный стоял в очереди за квотой несколько лет. Если же оценить затраты государства с коммерческой точки зрения, то они равны примерно 700 тысячам рублей, не считая питания и проживания в Центре Алмазова.

Как стало известно нашему изданию, Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти ежедневно выставляет три смены вооруженного караула к прибывшему. Каждые восемь часов меняются три сотрудника ведомства. Как подсказали нам в клинике, один сотрудник сидит непосредственно в отдельной палате Юсупова, двое других – возле входа в нее. В Центре Алмазова Юсупов проведет около двух месяцев: подготовка к операции, операция, реабилитационный период.

Заметим, что того же 8 октября, когда Юсупова доставили в Центр, произошло печальное совпадение, о котором сегодня говорят в региональном УФСИН. В этот день скончался 38-летний сержант из следственного изолятора на Лебедева. Его привезли в госпиталь со службы, где ему стало плохо с сердцем.