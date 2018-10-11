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Общество
11.10.2018 09:34
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«Простите меня, и я прощаю всех, кому должна». Губернатор Забайкальского края уходит в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова решила сложить полномочия. Об этом она заявила в обращении к гражданам, опубликованном на официальном портале правительства региона 11 октября.

«Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами или даже злобными нападками на меня, распространившимися в последние дни», — добавила Жданова. Она подчеркнула, что решение об отставке приняла самостоятельно и оно «обусловлено ее внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в ее жизни».

Видеообращение Ждановой также появилось на официальной странице главы региона в Facebook. В нем губернатор благодарит своих сторонников. «Могу сказать, что положила на алтарь Отечества все и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала все возможное», — говорит Жданова. Жителям края она пожелала мира и добра. «Простите меня, и я прощаю всех, кому должна. Добрых вам дел и благих начинаний!» — заключила Жданова.

​На должности губернатора она отработала два года. В качестве причин возможной причины ухода СМИ сложную социально-экономическую ситуацию в Забайкалье. Помимо этого у Ждановой, по словам экспертов, был низкий уровень поддержки среди населения, и вокруг нее сформировался негативный информационный фон.

Сейчас обязанности главы края исполняет первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков. Если президент России Владимир Путин примет отставку Ждановой, будет назначен и врио главы региона. Пока что приставка «и.о.» остается за Кулаковым.

Президент России Владимир Путин 26 сентября отправил в отставку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Также губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко был переведен в Приморский край. 2 октября в отставку ушел губернатор Курганской области Алексей Кокорин. 3 октября президент Путин предложил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко возглавить Объединённую судостроительную корпорацию, а кресло главы города предложил временно занять полпреду по Северо-Западу Александру Беглову.

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