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Происшествия
11.10.2018 09:30
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Граната и детская шалость стали причиной закрытия двух станций петербургского метро

Четыре станции метро закрывались, по официальной информации, из-за обнаружения бесхозных предметов 10 октября в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», одну из них проверяли из-за звонка о бомбе, а другую – из-за найденной гранаты в сумке пассажира. 

Около четырех часов дня в среду на телефон полиции с мобильника позвонил ребенок, который сообщил о том, что на станции «Комендантский проспект» заложена бомба. В итоге станцию пришлось закрыть более чем на час, чтобы специалисты занялись поиском взрывного устройства. Параллельно полиция навестила информатора. Оказалось, что 15-летний школьник в гостях у бабушки решил развлечься и не придумал ничего умнее, чем сообщить о якобы заложенном СВУ. К слову, мальчик уже состоит на учете у инспектора по делам несовершеннолетних. 

Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России, по данному факту проведена проверка. По результатам которой взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Чуть ранее, в 15.20, на станции метро «Политехническая» при сканировании сумки 35-летнего пассажира инспектор службы контроля нашел корпус гранаты Ф-1 со следами неизвестного вещества на стенках. Станцию пришлось закрыть на час. Корпус гранаты отправили на исследование, а мужчину отпустили под обязательство о явке.

 

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