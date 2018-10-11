В Невском районе школьник отравился ртутью. Килограммы металла он нашел на улице

Ребенок с отравлением ртутью госпитализирован в Петербурге. Токсичный металл он нашел на улице.

Как стало известно «Фонтанке», днем 10 октября в детскую городскую больницу №5 поступил мальчик 2007 года рождения — у школьника диагностировали отравление парами ртути. Его состояние оценивается как средней тяжести. Родители рассказали, что днем 28 сентября во время прогулки во дворе дома №4, корпус 1, по улице Евдокима Огнева их сын якобы нашел около 3,5 кг ртути и принес домой. В тот же день опасную находку вывезла городская аварийная экологическая служба, проведя двойную обработку помещения.

Напомним, что в том же Невском районе в начале октября произошла еще одна нештатная ситуация, связанная с ртутью. 3 октября в школе №641 (она находится в 2,5 км от двора на Евдокима Огнева) констатировали загрязнение класса этим токсичным металлом. Тогда родители школьников утверждали, что ртуть пролилась из «банки» в кабинете химии, администрация района говорила о том, что опасное вещество принес на рюкзаке из дома ученик. А управление Роспотребнадзора выпустило релиз, в котором фигурировал разбитый в школе градусник. Так или иначе, но кабинет на время опечатали.