Азиатские биржи рухнули вслед за фондовым рынком США. Распродажа началась после предупреждения МВФ

Азиатские рынки ушли в минус вслед за падением котировок на американском фондовом рынке. Как пишет 11 октября РБК, примерно к 8.30 мск шанхайский индекс CSI 300 опустился более чем на 4%, гонконгский Hang Seng — более чем на 3%, японский Topix — почти на 3,5%, Nikkei 225 — на 4%, корейский Kospi — более чем на 3,5%, свидетельствуют данные торгов. Азиатский индекс MSCI (не учитывает Японию) просел на 3,86%.

Почти на 7% упали акции крупного китайского телекоммуникационного холдинга Tencent, торгующиеся в Гонконге. Акции японского IT-гиганта SoftBank просели на 6%. Падение затронуло и UC Rusal, акции которой также торгуются в том числе на гонконгской бирже: бумаги компании подешевели более чем на 6%.

На фондовых рынках началась резкая распродажа, связанная с предупреждениями МВФ о рисках финансовой стабильности и торговых разногласиях, сказали Reuters аналитики Australia and New Zealand Banking Group, четвертого по величине банка Австралии.

Вместе с азиатскими рынками падает и новозеландский, отмечает WSJ, индекс NZX 50 просел на 3,6%, что стало максимальным падением за 10 лет — с 16 октября 2008 года.

В среду в США в минус ушли основные биржевые индексы, включая Nasdaq 100, S&P 500 и Dow Jones. Последний, в частности, потерял более 800 пунктов, в конце сессии остановившись на отметке 25598,74 пункта. Причиной падения стали опасения инвесторов, связанные с последствиями торговой войны Вашингтона и Пекина, а также рост доходности облигаций Минфина.

Падение котировок в США также связано с тем, что 26 сентября ФРС в третий раз за год подняла ключевую ставку до диапазона 2-2,5%. Это привело к массовой распродаже казначейских облигаций (в результате чего их доходность оказалась выше 3%), отмечает Financial Times.

«Я думаю, ФРС сошла с ума», — прокомментировал журналистам падение американских индексов президент США Дональд Трамп. Позднее он добавил, что не считает причиной падения индексов торговую войну с Китаем.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Нефть не подпадает под эти пошлины, однако компании в Китае решили пока воздержаться от ее закупок.