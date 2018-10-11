В Госдуме заявили о решении покинуть ПАСЕ и не подчиняться решениям ЕСПЧ

Перенос рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы вынудил Россию принять решение о том, что страна более не вернется в ассамблею. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Как 11 октября передает телеканал 360 со ссылкой на «Известия», Толстой полагает, что юрисдикция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) больше не распространяется на территорию России, поскольку Москву лишили права участвовать в выборах судей.

Смысл находиться в ПАСЕ для России утерян, добавил вице-спикер Госдумы. Москва, по его словам, считает бесполезным участие в организации, «похоронившей основные принципы демократической работы».

«В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим», — подчеркнул Толстой.

По мнению Германии, Россия должна остаться в Совете Европы и под юрисдикцией ЕСПЧ. Ей также стоит продолжить работу в ПАСЕ. Это необходимо для возможности диалога, в том числе и по противоречивым вопросам.