Кадыров потребовал у чеченца, бросившего банку в пассажиров метро, немедленно явиться в Грозный. «Иначе будешь горько жалеть»

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на опубликованную в Сети видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в двух юношей банку из под напитка со словами «Ахмат — сила». Инцидент произошел в метро одного из российских городов.

Как написал 11 октября Кадыров на своей странице «ВКонтакте», его «трудно разозлить или вывести из себя, но тут его возмущению нет предела». Глава Чечни обратился к герою видеозаписи и потребовал немедленно явиться с родственниками в Грозный. На дорогу до столицы Чечни он отвел несколько часов и пообещал, что в противном случае тот будет «горько жалеть».

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут! Твои действия не имеют никакого отношения к Клубу «Ахмат», к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить «Ахмат-Сила», – пишет Кадыров.

Кадыров добавил, что у мужчины нет никаких заслуг в спорте и в жизни, чтобы произносить призыв «Ахмат — сила». «Тебя нельзя отпускать из дома, позволять появляться в обществе. Твоё место на ферме или лесоповале», – продолжает возмущенный Кадыров.

Глава Чечни также принес извинения «юношам, честь которых была задета», отметив, что бросивший в них банку не представляет весь чеченский народ. «Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», — написал Кадыров.

В финале обращения, Кадыров пообщал бросившему банку воспитать и его.