Эксперты Комитета гражданских инициатив считают, что в России растут протестные настроения. Они предсказали волнения 2011-2012 годов

Россияне стали меньше интересоваться внешней политикой и чаще говорить о недовольстве тем, что происходит внутри страны. Эксперты говорят о новой волне протестных настроений.

Выводы, следующие из доклада Комитета гражданских инициатив, основанного Алексеем Кудриным, 10 октября приводит РБК. В его основу легли опросы Левада-центра (признан иностранным агентом), социологические исследования и психологические тесты. Авторы доклада в 2011 году предсказали массовые протесты в России после думских выборов.

Эксперты считают, что население России предпочитает, чтобы руководство страны занялось внутренними проблемами, а не внешней политикой. Великой державой страну считают только около 20% населения. Авторы исследования выделяют три основных изменения в настроениях граждан — готовность к переменам, запрос на справедливость и стремление рассчитывать только на собственные силы. «Среди наших респондентов проявилась весьма четкая тенденция отчуждения от власти и интеграции с обществом», – считают эксперты КГИ. В документе отмечается, что основная часть опросов и исследований была проведена ещё до анонсирования пенсионной реформы.

Как ранее писала «Фонтанка», рейтинги президента и партии «Единая Россия» начали резко падать после старта пенсионной реформы. Последнее рекордное падение было зафиксировано в октябре.