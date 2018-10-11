Меркель: Германия доверяет выводам Нидерландов о российском кибершпионаже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия доверяет выводам, которые сделали Нидерланды об атаке российских «шпионов» на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом 10 октября сообщает Russia Today со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Германия разделяет оценки властей Нидерландов, Меркель назвала инциденты с попыткой взломать серверы организации по запрещению химического оружия «очень серьезными». Обсудить их планируется на саммите ЕС в Брюсселе.

Четверо россиян с дипломатическими паспортами были высланы из Гааги после неудачной попытки взломать Wi-Fi ОЗХО еще в апреле 2018 года. Несмотря на подозрение в кибершпионаже, арестовывать их не стали. В Нидерландах это объяснили тем, что перед спецслужбами стояли «другие задачи». Операция, как утверждают голландские силовики, была организована ГРУ. «Шпионы» якобы планировали залезть в систему ОЗХО через сети Wi-Fi, чтобы выкрасть информацию о расследовании дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Их также обвинили в попытке украсть данные по делу о сбитом над Украиной боинге MH17 и взломе ноутбуков чиновников из Всемирного антидопингового агентства.