В Бельгии по подозрению в организации договорных матчей задержаны тренер чемпиона страны по футболу, несколько судей и агентов

Тренер бельгийского клуба «Брюгге», действующего чемпиона страны, Иван Леко задержан по подозрению в организации договорных матчей. Об этом 10 октября сообщает Koz Times.

По сведениям издания, также задержаны бывший тренер «Андерлехта» Герман ван Хольсбек, агенты Моги Баят и Деян Велькович,судьи Барт Фертентен и Себастьян Дельферьер. Отметим, последний был арбитром во время встречи петербургского «Зенита» и минского «Динамо», когда сине-бело-голубые разгромили соперников со счетом 8:1. В полиции считают, что все эти люди были причастны не только к организации договорных матчей во время прошлогоднего чемпионата Бельгии, но и к отмыванию денег и налоговому мошенничеству. Отметим, «Брюгге» сейчас играет в групповом этапе Лиги Чемпионов.