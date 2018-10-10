СМИ: Украина привезёт журналистов в Азовское море снимать «провокации ФСБ»

Украина планирует привезти журналистов на сторожевом катере в Азовское море, чтобы показать им «агрессивные действия» российских пограничников.

Об этом вечером 10 октября сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники. Поездку якобы организует Госпогранслужба Украины, прибытие представителей прессы запланировано на 11 октября. Журналисты должны заснять, как Пограничная служба ФСБ России в Азовском море блокирует украинские порты и проявляет «агрессивные действия в отношении гражданских судов». Какие СМИ будут задействованы в показательной поездке, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Украина запланировала масштабные учения в Азовском море. В Крыму эти планы назвали «игрой в войнушку» и предостерегли от провокаций. До конца 2018 года страна намерена создать там военно-морскую базу, для чего перебросила два корабля в Мариуполь.