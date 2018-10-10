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Происшествия
10.10.2018 23:15
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BMW «обняла» столб на мосту Бетанкура. Водитель погиб

Водитель BMW влетел в столб на съезде с моста Бетанкура на Ждановскую набережную вечером 10 октября. Мужчину вырезали из иномарки, но спасти его не удалось. 

Как сообщает региональное управление ГИБДД, по неизвестным причинам BMW X6 влетела в бордюр и впечаталась в столб около 43-го дома по Ждановской набережной в половину десятого вечера. 34-летний водитель погиб на месте. По словам очевидцев, иномарка после столкновения с опорой загорелась, потушить ее помогли остановившиеся водители.  

 

По информации «Фонтанки», владелец машины — генеральный директор компании «АБД-логистика» Александр Борзиков. На его фамилию только за последний год выписано более десятка штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кроме BMW, он регулярно управлял автомобилем Dodge.

BMW «обняла» столб на мосту Бетанкура. Водитель погиб


© Фонтанка.Ру

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