BMW «обняла» столб на мосту Бетанкура. Водитель погиб

Водитель BMW влетел в столб на съезде с моста Бетанкура на Ждановскую набережную вечером 10 октября. Мужчину вырезали из иномарки, но спасти его не удалось.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, по неизвестным причинам BMW X6 влетела в бордюр и впечаталась в столб около 43-го дома по Ждановской набережной в половину десятого вечера. 34-летний водитель погиб на месте. По словам очевидцев, иномарка после столкновения с опорой загорелась, потушить ее помогли остановившиеся водители.

По информации «Фонтанки», владелец машины — генеральный директор компании «АБД-логистика» Александр Борзиков. На его фамилию только за последний год выписано более десятка штрафов за нарушение правил дорожного движения. Кроме BMW, он регулярно управлял автомобилем Dodge.