СКА проиграл «Локомотиву». Армейцы впервые в сезоне не забили

Четвертое в сезоне поражение потерпел хоккейный клуб СКА в матче с «Локомотивом» в среду, 10 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 0:1 в овертайме.

Единственный гол на 62-й минуте забил Андрей Локтионов. Вратарь СКА Магнус Хелльберг отбил 23 броска, голкипер «Локомотива» Илья Коновалов – 38. Эта игра стала первой для армейцев в сезоне без забитых голов.

Из-за этого поражения СКА (24 очка) опустился со второго места в Западной конференции на третье. «Локомотив» (21 очко) остался на четвертой строчке. Следующий матч петербургский клуб проведет против «Северстали» 12 октября также в Петербурге.