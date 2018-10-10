Минобороны РФ: В Сирии одни террористы отобрали у других два баллона с отравляющим веществом

В руки террористов в Сирии попало два баллона с отравляющим веществом — хлором. Как пишет «Росбалт», об этом 10 октября заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

По его словам, 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна группировка террористов, близкая к ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена на территории РФ), атаковала штаб отряда организации «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», также признана террористической и запрещена на территории РФ).

Савченко рассказал, что в результате инцидента «из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором». По данным российского Минобороны, эти баллоны доставили на юг провинции Алеппо и передали террористам, близким к ИГИЛ.