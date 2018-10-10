Роспотребнадзор нашел нарушения в пяти петербургских ресторанах «Суши Wok»

Петербургский Роспотребнадзор оштрафовал пять индивидуальных предпринимателей, работающих под брендом «Суши Wok», на 131 тыс. рублей за нарушение санитарных правил.

Как рассказали «Фонтанке» 10 октября в ведомстве, рестораны проверили после жалоб граждан. Инспекция показала, что в них хранились продукты с истекшим сроком годности, отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а персонал нарушал правила личной гигиены. При этом взятые пробы продукции показали, что она не соответствует установленным требованиям по микробиологическим показателям.

Некачественная продукция была изъята и уничтожена. Владельцам ресторанов предписали устранить нарушения. Материалы дела в отношении одного индивидуального предпринимателя направлены в суд для решения вопроса о приостановке деятельности.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор нашел грубые нарушения санитарных правил в 12 точках сети ресторанов «Суши Wok» в Ленобласти. В одной из них этим летом пять посетителей заболели сальмонеллезом. Суд решил приостановить работу заведений на срок от 30 до 90 суток. В Москве по той же причине закрыли 60 точек «Суши WOK».

Сеть «Суши WOK» открылась в 2011 году в Петербурге. Сегодня она насчитывает свыше 600 заведений, их них более 350 ресторанов по франшизе.