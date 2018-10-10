«Нельзя быть наполовину членом». Россию могут исключить из Совета Европы за невыплату взносов

Россию могут исключить из Совета Европы уже в июне 2019 года. Как пишет издание «Европейская правда», об этом 10 октября заявил секретарь организации Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ягланд уточнил, что устав ПАСЕ позволяет накладывать санкции на государство, которое не платит членские взносы. Как минимум, будет прекращено участие России в работе ПАСЕ и Комитета министров Совета Европы.

«По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью. Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», – подчеркнул Ягланд.

При этом он сказал, что в итоге Россия и вовсе может покинуть организацию. Если это произойдет, то бюджет Совета Европы будет немедленно скорректирован. Официально этот вопрос перед Комитетом министров поставят в конце этой недели.

Напомним, 20 сентября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия изучает возможность выхода из Совета Европы. Напомним, Россию лишили права голоса и мест в руководящих органах ПАСЕ еще в 2014 году – после воссоединения с Крымом.