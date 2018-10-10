«Вы увидите быстрее, чем вы думаете». Трамп пообещал ответить Индии на покупку С-400 у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка ответит на приобретение Индией у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Как пишет РБК, Трамп рассказал об этом 10 октября во время брифинга в Белом доме.

Американский лидер отвечал на вопрос журналиста о том, будет ли США реагировать на сделку между Россией и Индией. «Вы увидите (ответ Индии. — прим. ред.) и быстрее, чем вы думаете», — заявил Трамп. И подчеркнул, что осведомлен об этой закупке.

Напомним, 5 октября Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРК С-400 «Триумф». Сумма сделки оценивалась более чем в 5 млрд долларов. Причем предварительное соглашение было заключено еще в 2016 году. Однако в последние месяцы появились слухи, что заключение контракта осложняется американскими санкциями.