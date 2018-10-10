В Минске по подозрению в терроризме на территории Австрии задержан россиянин

В аэропорту белорусской столицы был задержан тридцатилетний гражданин России. По линии Интерпола его разыскивали правоохранительные органы Австрии.

Как сообщает 10 августа белорусское издание «Белта», россиянина задержали в Минске ещё 4 октября. На следующий день он был арестован и сейчас находится в изоляторе. Его подозревают в причастности к террористической деятельности и убийстве. В розыск по линии Интерпола его объявил в 2016 году окружной прокурор города Грац. Материалы для экстрадиции должны поступить в Минск в течение сорока дней со дня задержания.