СМИ: Мутко может снова стать главным по футболу в России

Вице-премьер России Виталий Мутко, с мая курирующий в правительстве вопросы строительства, намерен вернуться в спорт. Как сообщил «Матч ТВ», уже 11 октября чиновник может вновь занять пост президента Российского футбольного союза (РФС). Отметим, что позже новость с сайта телеканала была удалена, однако ее успели перепечатать несколько изданий.

В настоящее время исполняющим обязанности президента РФС является Александр Алаев. Мутко возглавлял РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017 года. 25 декабря 2017-го Виталий Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС. Это произошло из-за требований FIFA — организации не нравилось, что чиновник ассоциируется с допинговым скандалом на Олимпиаде. По той же причине Мутко пришлось отойти и от подготовки к чемпионату мира по футболу, который он курировал изначально.

В 2010-м, когда Россию выбрали хозяйкой мундиаля, ответственный за его проведение министр запомнился всем по фразе: «Лет ми спик фром май харт». После окончания ЧМ-2018 президент Владимир Путин персонально поблагодарил Мутко за организацию спортивного мероприятия.