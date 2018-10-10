«Это поможет усилить международную архитектуру безопасности». Великобритания потребовала внести «Новичок» в Конвенцию о запрещении химического оружия
Нервно-паралитическое вещество типа «Новичок» может быть включено в Конвенцию о запрещении химического оружия. С таким предложением в ОЗХО обратилась Великобритания, сообщается 10 октября в официальном аккаунте в Twitter британского представительства в организации.
«Это поможет усилить международную архитектуру запрета на использование химического оружия в свете атаке в Солсбери», – говорится в сообщении.
Today the UK supported an initiative in the @OPCW to update the annex to the chemical weapons convention to specifically list Novichok nerve agents. This will help strengthen the international architecture banning the use of chemical weapons in the wake of #Salisbury attack.— UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 10 октября 2018 г.
Справка:
Прокуратура Великобритании 5 сентября предъявила Руслану Боширову и Александру Петрову обвинение в сговоре с целью убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля, попытке убийства его и дочери Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранении и использовании отравляющего вещества класса «Новичок». Были опубликованы фотографии обвиняемых и доказательства их путешествия в Солсбери в марте 2018 года. Они утверждают, что ездили в город в туристических целях. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля с дочерью нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. 10 октября «Фонтанка» назвала, кто может стать третьим подозреваемым по этому делу.