«Это поможет усилить международную архитектуру безопасности». Великобритания потребовала внести «Новичок» в Конвенцию о запрещении химического оружия

Нервно-паралитическое вещество типа «Новичок» может быть включено в Конвенцию о запрещении химического оружия. С таким предложением в ОЗХО обратилась Великобритания, сообщается 10 октября в официальном аккаунте в Twitter британского представительства в организации.

«Это поможет усилить международную архитектуру запрета на использование химического оружия в свете атаке в Солсбери», – говорится в сообщении.