Секретная комиссия по коррупции не нашла конфликта интересов у депутата Никешина

Петербургские парламентарии не нашли конфликта интересов у единоросса и главы комиссии по городскому хозяйству и одновременно учредителя строительных компаний Сергея Никешина. Об этом несколько парламентариев анонимно рассказали «Фонтанке» 10 октября, при этом выяснилось, что за два года оппозиционеров ни разу не позвали на заседания антикоррупционного органа.

Жалобу на депутата петербургского Законодательного собрания Сергея Никешина, являющегося учредителем нескольких юридических лиц, подали представители «Трансперенси Интернешнл» еще до начала очередного парламентского сезона. Борцы с коррупцией обратили внимание, что Никешин является единственным владельцем шести ООО, входящих в холдинг «Двадцатый Трест», который занимается строительством и управлением недвижимостью в Петербурге. Все они переданы в доверительное управление компании ООО «Траст», учредителями которой являются дочери депутата. «Законодательно интересы близких родственников депутатов фактически приравнены к их собственным, поэтому передача бизнеса в доверительное управление в этом случае не урегулировала конфликт интересов», – уверены в «Трансперенси». Также они заметили, что в начале 2018 года компании, находящиеся в собственности депутата, подали заявки на увеличение высотности в комиссию по землепользованию и застройке, в которой заседает и сам единоросс. Заявки были одобрены. Жалобу «Трансперенси» направила в прокуратуру, та переадресовала ее в Законодательное собрание.

Как выяснила «Фонтанка», в петербургском парламенте направили в прокуратуру ответ, что нарушения в деятельности Никешина не подтвердились, и конфликт интересов в данной ситуации отсутствует. При этом выяснилось, что заседание антикоррупционной комиссии помнят не все.

Так, ее члена, депутата фракции «Яблоко» Бориса Вишневского ни разу не звали на заседания соответствующего органа. Член фракции «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила «Фонтанке», что не входит в такую комиссию, хотя в постановлении Законодательного собрания о составе она есть среди участников. Не смог вспомнить депутат от КПРФ Александр Рассудов, был ли он на заседании антикоррупционной комиссии: «Это не самое важное событие в моей жизни». В отличие от оппозиционеров, подтвердить свое участие смогли единороссы Сергей Соловьев и Денис Четырбок.

Стоит также отметить, что комиссия существует уже два года, и за это время на ней рассмотрели уже не одно обращение.