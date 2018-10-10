Кокорин явился в полицию, Мамаев задержан после допроса

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин явился в полицию для допроса по уголовному делу о хулиганстве. Его напарника по избиениям Павла Мамаева задержали в качестве подозреваемого.

Как сообщила «Фонтанке» официальный представитель МВД Ирина Волк, вечером 10 октября Кокорин пришел в следствие самостоятельно.

«Его допросят по делу, возбужденному по статье 213 УК «Хулиганство», – уточнила представитель.

Ранее в ГСУ ГУ МВД Москвы побывал Павел Мамаев. Его уведомили о присвоении статуса подозреваемого и задержали на двое суток. Это значит, что следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения – скорее всего, домашнего ареста или стражи.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев на парковке 2-й Брестской улицы и в кафе «Кофемания» на Большой Никитской нанесли телесные повреждения водителю Первого канала Виталию Соловчуку и чиновнику Минпромторга Денису Паку.

В день нападений полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК «Побои», но после изучения видеозаписей и допроса очевидцев и потерпевших выделила в отношении Кокорина и Мамаева в отдельное производство дело по более тяжкой статье – «Хулиганство».