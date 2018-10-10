«Если это алкоголь или другие вещества, нужно совсем зашиться». Что дальше будет с Кокориным и Мамаевым

«Зенит» за последние часы ближе к расставанию с Кокориным. Дело идет к серьезным проблемам для футболиста. Отдел спорта «Фонтанки» при помощи юристов и агентов попыталась понять, как история будет развиваться дальше.

Вячеслав Евдокимов, футбольный клуб «Зенит»/ТАСС

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев настолько бурно отметили в Москве 10-летие дружбы, что теперь против них возбуждены уголовные дела о побоях и хулиганстве . И это уже далеко не первые их совместные приключения.

Глава адвокатского бюро Гессена Андрей Тындик, а также футбольные агенты Алексей Сафонов, Арсен Минасов и Вандор Шарга прогнозируют, что будет дальше, и как футболистам жить после этой истории.

А если была провокация

Ничего хорошего Кокорину и Мамаеву точно не светит, считает глава Адвокатского бюро Гессена Андрей Тындик. В то же время истерика, которая вокруг этой ситуации не утихает вторые сутки, чрезмерна.

«Конкретные варианты я бы не стал пока называть, хотя бы потому, что существует презумпция невиновности, о которой все позабыли. С удивлением обнаружил, что все уже заочно ребят обвинили без суда и следствия. Ну давайте их прямо сейчас и расстреляем. Пока ничего не ясно с точки зрения правовой квалификации. То, что это однозначно нарушение — да. Но я бы сейчас призывал всех воздержаться от конкретных оценок. Понятно, что следствие закончится не хорошо для Кокорина и Мамаева, но спектр возможностей широк. Сейчас им, кажется, приписывают побои — это 116 статья и она не тяжелая. Хулиганство, про которое тоже писали, тяжелее побоев. По 116 лишение свободы до двух лет, а за хулиганство — гораздо больше», – сказал Тындик в разговоре с «Фонтанкой».

Адвокат призвал успокоиться и заняться делом более профессионально.

«Сейчас все занимаются тем, что ставят диагноз по внешнему виду. Допустим, заходит пациент к врачу, и тот сразу: «А у вас рак». Многие, кто сейчас говорит, что это хулиганство или что-то еще, идут по тому же пути. Разница между побоями и хулиганством как раз в том, что там происходило внутри. Мы этого пока не знаем. Я не оправдываю футболистов, но как адвокат не могу говорить категорически, что там было, например, хулиганство. А вдруг была провокация со стороны потерпевших? Давайте разбираться. Это и отличает государство от суда Линча», – подчеркнул Тындик.

Останется ли Кокорин в «Зените»

Чем бы не закончилось следствие для игроков, их профессиональная деятельность в любом случае теперь под большим вопросом. Футбольный клуб «Краснодар» уже объявил, что намерен разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» тоже высказался жестко, но от категорических заявлений пока воздерживается. Есть версия, что петербуржцев останавливает огромная неустойка в размере 4 млн евро, которую придется в этом случае заплатить Кокорину. Однако специалисты утверждают, что было бы желание, а способы избежать выплат найдутся.

«Я не знаю, какие контракты у ребят, но там вполне может быть пункт, по которому не только можно обойтись без неустойки, но еще и футболисту придется заплатить огромный штраф за нарушение контрактных обязательств. А то, что сделали ребята, это прямое нарушение контракта», – считает футбольный агент Арсен Минасов.

Такого же мнения придерживается его коллега Алексей Сафонов, однако, по его информации, о расторжении контракта с Кокориным в «Зените» не хотят думать в принципе и дело не в неустойке.

«Если у клуба есть хорошие юристы, они всегда найдут нюансы, которые помогут разорвать контракт без выплаты компенсации. Просто, как я понимаю, сейчас вопрос стоит, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальный срок. С тюрьмы же они не смогут на игры ездить. А если сделают подписку о невыезде, они не смогут летать на выездные матчи. А значит они не смогут выполнять свои профессиональные обязанности. Просто ходят разговоры, что «Зенит» не больно-то хочет разрывать контракт с одним из своих лучших игроков», – считает агент.

Реален ли запрет на профессию

Даже если футболисты избегут судимости, по-прежнему остается вариант с пожизненной дисквалификацией, которая прописана в регламенте Российского футбольного союза. Однако специалисты считают, что для футболиста это означает по сути запрет на профессию, а это легко можно оспорить в гражданском суде.

«Осуществить полную дисквалификацию для них нельзя с юридической точки зрения. Это как запрет на профессию. Такой вид наказания применяется, когда преступление совершенно с использованием самой профессии. Например, недавно в одной из европейских стран медсестра умерщвляла пациентов, которые, как ей казалось, мучались. Потом это вскрылось, ее осудили и запретили заниматься медицинской работой. Тут понятно почему. А Кокорин и Мамаев разве кого-то футбольными мячами били? Или они поставили этого Пака в ворота и пинали его бутсами? То есть я не очень понимаю, как это с футболом связано. Вот говорят про высокое звание российского футболиста. Меня это смущает. У нас что, футболисты обладают высокой моральной нравственностью? Да, некрасивый поступок, даже ужасный. Но запрет на профессию это чрезмерное наказание. Как профессиональный юрист хочу сказать следующее. Если человек совершил преступление, он должен получить наказание ровно за то, что он совершил, и не больше. А сейчас в обществе истерика: давайте их лишим футбола, прогоним голыми по площади, как в «Игре престолов». Чрезмерное наказание — тоже же грех», – заявил Тындик.

Если же игроков все-таки дисквалифицируют в России или возникнет негласный запрет на их подписание и при этом они избегут даже условного наказания, будет только один путь – ехать в Европу. Венгерский футбольный агент Шандор Варга считает, что там Кокорин и Мамаев легко найдут себе клуб, даже с учетом их истории.

«Конечно, это все грустно, как они себя повели, но футбольный талант у них есть. Поэтому, думаю, найдутся смелые люди, которые дадут им шанс. Их талант перекроет весь негатив. Когда такие футболисты на таком уровне вдруг становятся свободными, где-то они по-любому найдут себе команду. Главное, чтобы они сами поняли, что неправильно поступили. Это очень грустно, но они профессионалы, которые доказали, что умеют играть в футбол. Сможет ли Мамаев кого-то заинтересовать в Европе? Ну он тоже неплохой футболист. Европа же разная. Я недавно Сергея Реброва (украинский тренер — ред.) устроил в Венгрию, Артем Милевский (украинский футболист — ред.), который был звездой в киевском «Динамо», играет теперь в одном из самых маленьких венгерских клубов. Это же тоже Европа, Евросоюз. Главное, чтобы они играли в футбол, получали от этого удовольствие и поменьше появлялись в криминальных новостях», – подчеркнул Варга.

Кто виноват

Почему именно Кокорин и Мамаев все время попадают в подобные ситуации? Эксперты уверены, все дело в дурных привычках и окружении футболистов. Сафонов считает, что игрокам пора обратиться к специалистам за помощью.

«Нужно понять, что из-за чего их так замыкает. Это алкоголь или еще что-то? Может, даже стоит обратиться к психиатру. И я сейчас не смеюсь, а говорю вполне серьезно. Возможно им необходима профессиональная психологическая помощь. Если это алкоголь или другие вещества, значит надо как-то совсем зашиться. Потому что на ровном месте закончить играть в 27 лет жалко, конечно. Я слышал эту запись отца Мамаева. Это не та ситуация, когда он должен наезжать и что-то требовать. Тут нужно действовать не с позиции силы, а просить извинения, потому что имиджевые потери понес клуб. Я считаю, что воспитание идет от семьи. Если отец себе такие вещи позволяет, тогда и все остальное неспроста. Влияет ли Мамаев на Кокорина? Ну слушайте, Кокорину же не 16-17 лет. Он взрослый человек, получает серьезные деньги. Он в таком возрасте, когда каждый сам должен нести ответственность за свои поступки», – говорит Сафонов.

Шандор Варга тоже считает, что все идет из семьи.

«На футболиста очень большое влияние оказывает семья. Агент тоже важен (отцы Мамаева и отчим Кокорина также выступают и их агентами — ред.). Он должен объяснить своему клиенту, что тот за свое хобби получает в тысячи раз больше хирурга, который спасает людей, поэтому нужно и скромно себя вести. Но иногда попадаются агенты, которые наоборот делают своему клиенту репутацию, что он весь такой гламурный, и нефутбольные контракты перевешивают футбольные. Иногда друзья попадаются не очень хорошие. И у кого неустойчивая психика, начинают срываться. Видимо, Кокорину и Мамаеву не повезло с этим. Лично я сразу стараюсь расставаться с клиентами, которые мне несимпатичны, которые не обладают определенным моральным уровнем. К счастью, я могу себе такое позволить», – заявил венгерский агент.

По словам Минасова, у него такие ситуации тоже исключены.

«Такое невозможно ни с одним моим клиентом. Я учу их, беседую с ними. Невозможно, чтобы такое произошло ни с моими детьми, ни с моими племянниками, ни с теми футболистами, с которыми я работаю», – подчеркнул Минасов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»