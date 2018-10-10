"Фонтанка" за 60 секунд - 10 октября

«Фонтанка» опередила Скотленд-Ярд и назвала фамилию следовавшего по пятам за Скрипалем, Петровым и Бошировым по европейским городам. Сергей Федотов идеально вписывается в концепцию этого детектива.

Вице-губернатор Марков сэкономил бюджетные деньги, но оставил горожан без судоходной компании. Новогоднего круиза на эстонском пароме не будет, флаг на борту должен быть российским.

Олигархи из Кемерово, Кузбасса и Петербурга пересеклись в порту Усть-Луга. Все хотят отщипнуть кусок от имущества обвиняемого в хищении полутора миллиардов Валерия Израйлита. «Фонтанка» присмотрелась к этой битве титанов.

И снова о портах. Финансовые претензии на 30 миллионов рублей к оператору петербургской гавани предъявлены сразу в пяти исках.

Анкета Виктора Цоя о вступлении в Ленинградский рок-клуб раздвоилась. Одна вот-вот будет выставлена на аукционе, вторая покоится дома у автора «Рок-энциклопедии» Андрея Бурлаки. Кажется, обе подлинные. Но это не точно.

Ремонт «Царь-трубы» и исследование пустот под вождем мирового пролетариата обошлись Водоканалу почти в два миллиона рублей, доплатить придется и за заборы. Оппозиция чувствует себя обманутой.

Львиный мостик через канал Грибоедова открыли, а от Банковского остались только «рожки да ножки».

Кокорин и Мамаев так долго шли в полицию, что вынудили МВД пригрозить им розыском. Игрок «Краснодара» одумался почти сразу, зенитовец явился с опозданием. Обоим грозит до семи лет колонии за избитого чиновника и водителя.

Кто-то побил Шнурова. Возможно, новая невеста.

Шоумен Стас Барецкий на «Приоре» впечатался в трактор и заподозрил покушение.