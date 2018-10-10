Кокорин пришел в столичное МВД сдаваться

Нападающий ФК "Зенит" Александр Кокорин добровольно пришел в столичную полицию, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Москве.

"Второй участник конфликтов, произошедших на парковке по улице 2-я Брестская и в кафе на Большой Никитской, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Александр Кокорин, явился в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве для проведения следственных действий. В настоящее время с ним работают следователи", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката Кокорина Умалата Сайгитова заявил о том, что следственные действия в отношении нападающего сине-бело-голубых назначены на завтра,11 октября.

На сайте столичного управления МВД в 18:15 была опубликована запись о том, что вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск «решается в настоящее время». В ГСУ его ждали как подозреваемого по уголовному делу по статье «Хулиганство». Поводом для его возбуждения стали похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева в Москве 8 октября. Они избили чиновника из Минпромторга Дениса Пака и водителя Первого канала Виталия Соловчука. Мамаев в установленный полицией срок уложился, и находится на допросе у следователя.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.