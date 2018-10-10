Супруга и зять Александра Беглова, работающие в Смольном, ушли в отпуск с последующим увольнением

В Петербурге меняются главы городских комитета по спорту и комитета записи актов гражданского состояния. Об этом “Фонтанке” 10 октября сообщил руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.

По его словам, супруга врио губернатора Александра Беглова Наталья и его зять Павел Белов написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением еще 2 октября. С 15 октября они не будут работать в Смольном. Таким образом врио губернатора Петербурга удалось избежать возможного конфликта интересов.

Напомним, что 3 октября президент Владимир Путин в ходе визита в Северную столицу предложил Георгию Полтавченко возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. На его место он предложил перейти полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову.