Адвокат Кокорина: Следственные действия запланированы на 11 октября

Следственные действия с футболистом "Зенита" Александром Кокориным запланированы на четверг, 11 октября. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Умалат Сайгитов.

"Следственные действия с моим подзащитным запланированы на завтра, 11 октября", – сказал он информагентству.

Напомним, к указанному столичным главком времени, а именно до шести часов вечера 10 октября, игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин на порог главного следственного управления ГУ МВД по Москве не явился. В этом случае следствие грозилось объявить его в розыск.

На сайте столичного управления МВД в 18:15 была опубликована запись о том, что вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск «решается в настоящее время». В ГСУ его ждали как подозреваемого по уголовному делу по статье «Хулиганство». Поводом для его возбуждения стали похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева в Москве 8 октября. Они избили чиновника из Минпромторга Дениса Пака и водителя Первого канала Виталия Соловчука. Мамаев в установленный полицией срок уложился, и находится на допросе у следователя.

Также сообщалось, что интересы футболистов представляет Умалат Сайгитов. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что просил перенести допрос Кокорина на 11 октября, поскольку не успеет приехать, однако ответа от следователя юрист не дождался.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.