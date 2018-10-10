Путин: Проблемы с допингом не являются исключительно российскими

Президент России Владимир Путин заявил о намерении создать в стране «одну из лучших систем противостояния допингу в спорте». Существующие проблемы он приписал всей международной системе.

С такими словами президент выступил на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» 10 октября в Ярославле, его слова приводит «Российская газета». Путин заявил, что для реализации намерения создать лучшую систему борьбы с допингом уже разработан «специальный национальный план». Он добавил, что в российской системе был очевидный сбой. «Хочу отметить, что это не является исключительно нашими внутренними проблемами. Они выявили факты очевидного несовершенства всей международной системы», – считает президент.

Как ранее писала «Фонтанка», 20 сентября Всемирное антидопинговое агентство восстановило в правах РУСАДА. Российское агентство было лишено прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.