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Спорт
10.10.2018 18:50
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Путин - Нурмагомедову: "Буду просить папу, чтобы строго тебя не наказывал"

Президент Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате UFC российского борца Хабиба Нурмагомедова. Глава государства встретился со спортсменом после форума "Россия – спортивная держава" в Ульяновске. Во встрече также принимал участие отец Нурмагомедова.

"Поздравляю тебя", – сказал Путин, приветствуя борца.

Президент также сказал, что попросит отца спортсмена сильно не наказывать сына за выходку после боя. "Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал", – пошутил глава государства, сообщает ТАСС.

"Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", – добавил российский президент.

6 октября Хабиб Нурмагомедов в состоявшемся в Лас-Вегасе бою за титул чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора Макгрегора. После боя россиянин принял участие в массовой драке, атаковав спарринг-партнера Макгрегора. В потасовке участвовали члены команд обоих бойцов, для восстановления порядка была вызвана полиция.

Организаторы поединка отказались вручить Нурмагомедову пояс на ринге, опасаясь беспорядков в зале, однако он был объявлен победителем. Выплата призовых денег российскому бойцу заморожена.

Абдулманап Нурмагомедов, наблюдавший за поединком сына в Дагестане, равно как и за последующими событиями, пообещал российской прессе, что дома его ждёт самая главная санкция.

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