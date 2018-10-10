В МВД не дождались Кокорина и раздумывают над его федеральным розыском

К указанному столичным главком времени, а именно до шести часов вечера 10 октября, игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин на порог главного следственного управления ГУ МВД по Москве так и не явился. В этом случае следствие грозилось объявить его в розыск.

На сайте столичного управления МВД в 18:15 была опубликована запись о том, что вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск «решается в настоящее время». В ГСУ его ждали как подозреваемого по уголовному делу по статье «Хулиганство». Поводом для его возбуждения стали похождения Александра Кокорина и Павла Мамаева в Москве 8 октября. Они избили чиновника из Минпромторга Дениса Пака и водителя Первого канала Виталия Соловчука. Мамаев в установленный полицией срок уложился, и уже пару часов находится на допросе у следователя. В настоящее время в ГУ готовят документы для объявления Кокорина в розыск.

По информации СМИ, следователем в деле Кокорина-Мамаева является болельщик ФК "Спартак" – Алексей Гурменко. Также сообщалось, что интересы футболистов представляет Умалат Сайгитов, адвокат главаря кущёвской банды Вячеслава Цеповяза. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что просил перенести допрос Кокорина на 11 октября, поскольку не успеет приехать к шести пополудни в ГСУ, однако ответа от следователя юрист не дождался.

По статье «Хулиганство» Кокорину и Мамаеву грозит до семи лет лишения свободы.