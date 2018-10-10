КГИОП подал иск к Мариинке. Театр затягивает реставрацию дома, где жил Лермонтов

Мариинский театр до сих пор не разработал проект реставрации дома-памятника на Садовой ул., 61, в Петербурге, где планируют создать гостиницу. Смольный обратился с иском в суд, сообщает 10 октября пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Театр должен был до 8 сентября разработать и согласовать с профильным комитетом Смольного проектную документацию на реставрацию и ремонт дома. Документов КГИОП так и не дождался и обратился с иском в Октябрьский районный суд. В доме княгини Шаховской (купца Чугреева) необходимо провести ремонт несущих конструкций, крыши, парадного и дворовых фасадов, а также отреставрировать внутренние помещения.

Этот дом вместе с двумя другими, расположенными неподалеку (Лермонтовский проспект, 14Б, и проспект Римского-Корсакова, 115), театр получил для не связанных с коммерцией целей – под жилье для своих сотрудников и для размещения артистов, приезжающих на гастроли. В нагрузку Мариинка должна была отреставрировать здания. Предполагалось, что работы будут проведены за счет внебюджетных средств.

Но реставрация здания на Садовой до сих пор осталась на стартовом этапе. Ранее КГИОП уже подавал иск к Мариинке – с требованием провести первоочередные противоаварийные работы. Суд отложили, когда театр в рамках необходимых работ закрыл периметр здания. На следующем заседании по этому делу, рассказали "Фонтанке" в пресс-службе Мариинского театра, стороны должны заключить мировое соглашение.

Новые исковые требования от КГИОП театр пока не получил. Вопрос о причинах задержки подготовки документации по реставрации дома-памятника Мариинка оставила без ответа.

Здание на Садовой является объектом культурного наследия регионального значения. В этом доме в 1836-1837 гг. жил Михаил Лермонтов.