18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +12
$ 66.18р
76.07р
21:39 10.10.2018
Расширенный поиск

Происшествия
10.10.2018 18:39
Печать

Третий русский. В деле Скрипаля могут появиться новые фамилии

«Фонтанка» узнала, кого Великобритания готова объявить соучастником Петрова и Боширова. 45-летний Сергей Федотов идеально подходит под концепцию «отравителей из ГРУ».

Третий русский. В деле Скрипаля могут появиться новые фамилии

коллаж "Фонтанки"

Чешские СМИ заявили, что Сергей Скрипаль подвергался слежке российских спецслужб минимум с 2014 года. За ним в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненные в покушении на убийство в Солсбери. Прага и Солсбери предъявляют еще одного россиянина, о котором Скотланд-Ярд наверняка планирует рассказать в следующей серии детектива.

О пристальном внимании к Сергею Скрипалю со стороны российской разведки сообщила 10 октября Чешская общественная радиокомпания. В октябре 2014 года он планировал приехать в Прагу для передачи компрометирующей Россию информации. В то же время в Чехию прибыли Петров и Боширов, но их будто бы разоблачили и выслали.

«Похоже, что у россиян был отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство», – цитирует радиокомпания неназванного источника.

Петров и Боширов прилетели в Прагу утренним рейсом «Аэрофлота» 11 октября 2014 года. По данным чешского СМИ, с 13 по 16 октября Петров останавливался в гостинице города Острава и потом вернулся в столицу Чехии. Скрипаль посетил страну во второй половине октября.

Служба госбезопасности Чехии и Национальный центр по борьбе с оргпреступностью официально не стали подтверждать возможную слежку за Скрипалем, ссылаясь на общеевропейское расследование.

Сегодняшнее упоминание «отравителей ГРУ» в связи с Чехией, вероятно, предваряет афиширование новой серии лондонского дела.

Британская прокуратура объявила первые детали расследования об отравлении Скрипаля 5 сентября 2018 года. Обвиняемыми были названы Александр Петров и Руслан Боширов, будто бы сотрудники военной разведки России. Подчеркивалось, что это мнимые имена, на которых оформлялись заграничные паспорта. Издание The Insider и группа Bellingcat серией последовательных публикаций рассказали, как они пришли к реальным биографиям Петрова и Боширова. 27 сентября 2018 года The Telegraph усилил напряжение, намекнув, что в деле Скрипаля установлен третий подозреваемый. Он тоже якобы приезжал в Солсбери для рекогносцировки и составлял план переулка, в котором жила цель. Как оказалось, и Прагу этот третий русский тоже посещал.

По данным «Фонтанки», информационный фон западных СМИ окутывает 45-летнего Сергея Федотова. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном «файле», так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.

По информации «Фонтанки», Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны. Очевидно, что о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи, по канону Петрова – Боширова, вскроют через публикации его настоящие имя и биографию.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Прокуратура Великобритании 5 сентября предъявила Руслану Боширову и Александру Петрову обвинение в сговоре с целью убийства экс-разведчика Сергея Скрипаля, попытке убийства его и дочери Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли, хранении и использовании отравляющего вещества класса «Новичок». Были опубликованы фотографии обвиняемых и доказательства их путешествия в Солсбери в марте 2018 года. Они утверждают, что ездили в город в туристических целях. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля с дочерью нашли без сознания в Солсбери 4 марта. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"
10.10.2018 18:30

Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам
фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
10.10.2018 16:50

«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
10.10.2018 16:14

ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал»
ГК "КВС"
10.10.2018 15:25

Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.
ГК "КВС"
10.10.2018 15:16

Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Фото предоставлено компанией "Гарант"
10.10.2018 15:07

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия
предоставлено компанией «Cosmoservice»
10.10.2018 15:00

Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.10.2018 12:31

Пилоты «России» получили высокие награды Минтранса за безаварийный налет

Пилоты авиакомпании «Россия» представлены к награждению нагрудными знаками «За безаварийный налет часов» I степени
https://pixabay.com
10.10.2018 12:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
АО «Строительный трест»
10.10.2018 12:11

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам III квартала и девяти месяцев

В III квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 3,5 млрд рублей. За июль-сентябрь было продано 37,6 тыс. кв. м недвижимости.
ГК «Эталон»
10.10.2018 12:08

Группа «Эталон» увеличила продажи на 40% в 3 квартале 2018 года

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и девять месяцев, завершившиеся 30 сентября 2018 года, на основе управленческой отчетности Компании.
Петербургская недвижимость
10.10.2018 10:32

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку от застройщика «20/80»

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» заявил о новой рассрочке на все дома комфорт-класса от Setl City.