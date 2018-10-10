Третий русский. В деле Скрипаля могут появиться новые фамилии

«Фонтанка» узнала, кого Великобритания готова объявить соучастником Петрова и Боширова. 45-летний Сергей Федотов идеально подходит под концепцию «отравителей из ГРУ».

коллаж "Фонтанки"

Чешские СМИ заявили, что Сергей Скрипаль подвергался слежке российских спецслужб минимум с 2014 года. За ним в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненные в покушении на убийство в Солсбери. Прага и Солсбери предъявляют еще одного россиянина, о котором Скотланд-Ярд наверняка планирует рассказать в следующей серии детектива.

О пристальном внимании к Сергею Скрипалю со стороны российской разведки сообщила 10 октября Чешская общественная радиокомпания. В октябре 2014 года он планировал приехать в Прагу для передачи компрометирующей Россию информации. В то же время в Чехию прибыли Петров и Боширов, но их будто бы разоблачили и выслали.

«Похоже, что у россиян был отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения на убийство», – цитирует радиокомпания неназванного источника.

Петров и Боширов прилетели в Прагу утренним рейсом «Аэрофлота» 11 октября 2014 года. По данным чешского СМИ, с 13 по 16 октября Петров останавливался в гостинице города Острава и потом вернулся в столицу Чехии. Скрипаль посетил страну во второй половине октября.

Служба госбезопасности Чехии и Национальный центр по борьбе с оргпреступностью официально не стали подтверждать возможную слежку за Скрипалем, ссылаясь на общеевропейское расследование.

Сегодняшнее упоминание «отравителей ГРУ» в связи с Чехией, вероятно, предваряет афиширование новой серии лондонского дела.

Британская прокуратура объявила первые детали расследования об отравлении Скрипаля 5 сентября 2018 года. Обвиняемыми были названы Александр Петров и Руслан Боширов, будто бы сотрудники военной разведки России. Подчеркивалось, что это мнимые имена, на которых оформлялись заграничные паспорта. Издание The Insider и группа Bellingcat серией последовательных публикаций рассказали, как они пришли к реальным биографиям Петрова и Боширова. 27 сентября 2018 года The Telegraph усилил напряжение, намекнув, что в деле Скрипаля установлен третий подозреваемый. Он тоже якобы приезжал в Солсбери для рекогносцировки и составлял план переулка, в котором жила цель. Как оказалось, и Прагу этот третий русский тоже посещал.

По данным «Фонтанки», информационный фон западных СМИ окутывает 45-летнего Сергея Федотова. В январе-феврале 2014 года он совершил путешествие в Чехию одновременно с Александром Петровым. Федотов, Боширов и Петров тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон – в марте 2016-го, марте 2017-го и марте 2018-го. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения, вместе с ними. Эта информация имелась у Скотланд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать. О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном «файле», так как они вместе запечатлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.

По информации «Фонтанки», Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали Хорошевское шоссе, 76, - штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны. Очевидно, что о Федотове рано или поздно объявят официально, а частные расследователи, по канону Петрова – Боширова, вскроют через публикации его настоящие имя и биографию.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»