Происшествия
Двухлетний мальчик сбит на Парнасе. Под колёсами «Газели» остался самокат
Серьёзное ДТП произошло 10 октября в тихих проездах крупного жилого комплекса на Парнасе.
Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, двухлетний ребёнок был сбит около 12:20 на улице Фёдора Абрамова, у дома 19, корпус 1. Он ехал на самокате, мама была рядом.
49-летний водитель «Газели» поворачивал из «кармана» во дворы, и в этот момент ребёнок попал под задние колёса.
Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.
Это как минимум второе ДТП за сегодня, в котором пострадал ребёнок. На Витебском проспекте впечатляюще разбился «Фольксваген Поло». Госпитализированы женщина и 4-летняя девочка.