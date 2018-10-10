Двухлетний мальчик сбит на Парнасе. Под колёсами «Газели» остался самокат

Серьёзное ДТП произошло 10 октября в тихих проездах крупного жилого комплекса на Парнасе.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, двухлетний ребёнок был сбит около 12:20 на улице Фёдора Абрамова, у дома 19, корпус 1. Он ехал на самокате, мама была рядом.

49-летний водитель «Газели» поворачивал из «кармана» во дворы, и в этот момент ребёнок попал под задние колёса.

Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

Это как минимум второе ДТП за сегодня, в котором пострадал ребёнок. На Витебском проспекте впечатляюще разбился «Фольксваген Поло». Госпитализированы женщина и 4-летняя девочка.