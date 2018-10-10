Высокопоставленный генерал США допустил сотрудничество с Россией

Командующий американским корпусом морской пехоты считает, что Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

«Я действительно считаю, опираясь на области, в которых у нас имеются общие интересы, что мы можем найти взаимопонимание. Мне кажется, что решение проблем экстремизма и терроризма, конечно, является одной из таких сфер», – цитирует 10 октября генерала Роберта Неллера ТАСС.

При этом он отметил, что США не нужна конфронтация и с Китаем. «Не думаю, что кто-то хочет войны», – резюмировал военачальник.