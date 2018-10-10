KIA представляет машину для молодых европейских семей – ProCeed

Новая KIA ProCeed ориентирована исключительно на европейский рынок, поэтому неудивительно, что её первый показ состоялся на проходящим сейчас в Париже Mondial de l’Automobile.

Машина, по сообщению компании, представляет собой пятидверный универсал с кузовом типа shooting brake. Последнее означает, что, несмотря на утилитарность универсала, внешний вид не предполагает компромиссов: это красавчик «со спортивным уклоном».

Новая KIA является преемником «горячего» трехдверного хэтчбека Pro_cee’d с серийным вариантом Proceed Concept. Дизайн и конструкция полностью сделаны в Европе, в центре разработок во Франкфурте-на-Майне. Выпускаться машина также будет в Европе – на заводе KIA в словацкой Жилине параллельно с другими моделями нового поколения семейства, пятидверным хэтчбеком Ceed и универсалом Ceed Sportswagon.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера считает, что новая KIA ProCeed адресована в первую очередь молодым семьям, поскольку предлагает «пространство и практичность универсала в сочетании с эмоциональным, стремительным дизайном».

«Обычно одним из этих качеств разработчики жертвуют, но ProCeed – первая модель в массовом сегменте, предлагающая их в равной степени», – добавил Эррера, представляя автомобиль.