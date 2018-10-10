Rynair откроет третье направление из аэропорта Лаппеенранты - Салоники
Из приграничной Лаппеенранты с весны следующего года можно будет улететь в город Салоники на севере Греции, сообщили 10 октября в администрации финского города.
Ирландский лоукостер Ryanair, который пока является единственным в аэропорту регулярным перевозчиком, запустит рейс Лаппеенранта – Салоники в апреле 2019 года. Помимо него, в этом же месяце возобновятся полёты и по двум другим направлениям летнего сезона – в итальянский Бергамо (второй аэропорт Милана) и Афины. Лоукостер будет летать в Италию дважды в неделю, а в греческие города – по одному разу. Таким образом, Ryanair нарастит количество кресел в Лаппеенранте на 40%.
Директор аэропорта Эйя Йоро заявила, что довольна сотрудничеством с ирландским лоукостером, и отметила высокий спрос и рост интереса к озёрному региону Финляндии у иностранцев.
"Мы сейчас находимся в такой ситуации, что спрос превышает предложение. Мы очень приветствуем увеличение числа кресел и новое направление", – сказала Йоро. Ранее не раз отмечалось, что рейсы запускаются и с учётом интереса со стороны российских туристов. К запуску регулярных рейсов, например, в аэропорту обновили указатели и справочную информацию на русском языке. По оценкам Йоро, воздушная гавань Лаппеенранты хорошо работает как "западный аэропорт Петербурга".
Справка:
В лучшие времена аэропорт Лаппеенранты принимал более 100 тыс. пассажиров в год, половину из них составляли россияне. Ryanair летал из Лаппеенранты в Италию до 2015 года. Аэропорт лишился регулярных рейсов, а после перехода из государственного владения в руки города и регионального союза Южной Карелии воздушная гавань пустовала, отправляя лишь несколько чартеров в неделю. Ryanair вернулся с рейсами в Милан и Афины весной 2018 года.
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