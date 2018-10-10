Бизнес-омбудсмен попросил прокуратуру проверить обоснованность домашнего ареста совладельца «Юлмарта». Мера пресечения длится уже год

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому заместителю генерального прокурора РФ Александру Буксману письмо в защиту совладельца сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Как сообщила пресс-служба омбудсмена 10 октября, в нем он просит провести проверку обоснованности уголовного преследования предпринимателя.

Поводом для меры пресечения стал кредит на 1 млрд рублей, который «Юлмарт» взял у Сбербанка. По версии следствия, Дмитрий Костыгин, заключая договор о займе, предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии компании.

10 октября 2017 года Костыгину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Выбранная мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 14 октября 2018 года.

По словам Бориса Титова, в отношении НАО «Юлмарт» проводится процедура банкротства. Кредиты, полученные в Сбербанке, остаются в его капитале, вывода не производилось. Кроме того, большую часть займа (800 млн рублей) «Юлмарт» успел возвратить. Ранее суд отказал Сбербанку в иске о взыскании убытков по договору, а также установил достоверность финансовых документов, представленных при открытии кредитной линии, подчеркивает омбудсмен.

«Обоснованность уголовного преследования Дмитрия Костыгина вызывает сомнения», – резюмирует он.