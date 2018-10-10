Личинка и вдохновение — как коктебельский дом Киселева вышел на новый уровень

Интернет помнит все. «Личинка Киселева» превратилась в «место для вдохновения». «Фонтанка» сравнила, как о внезапно знаменитой даче телеведущего в Коктебеле рассказывали в 2010 году — и сегодня.

скриншот видео с сайта youtube.com

Скандал вокруг крымского дома гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева вышел на международный уровень. 10 октября представитель МИД Мария Захарова провела свой традиционный брифинг с видом на Черное море — стоя на террасе того самого дома. Событие широко проанонсировал телеканал «Россия-24», несколько раз показав в утреннем эфире репортаж о даче Киселева в Коктебеле. В этом видео прекрасно все. А самое прекрасное — это повод еще раз вспомнить, как из-за заметки о «доме на оползневом склоне» в Крыму изъяли тираж местной газеты, а автор текста и редактор издания лишились работы.

Все началось с того, что в Феодосии изъяли тираж местной газеты «Город24». Как сообщили анонимные телеграм-каналы, поводом стала публикация архитектора Владимира Мазурина «Чародеи оползневого склона» – о коктебельском доме гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

При этом ни сам Дмитрий Киселев, ни название его поместья – «Cock t`est belle» — в тексте не упоминаются. Однако в Коктебеле есть только одно поместье, построенное на оползневом склоне. Мазурин, которому пришлось заниматься перестройкой здания на склоне, критиковал работу своих предшественников и предупреждал об опасности обрушения всей конструкции на находящиеся внизу дома первой береговой линии.

«Когда мы приступили к выемке грунта под устройство новой террасы, обнажились существующие бетонные конструкции фундамента, – написал Владимир Мазурин. – Картина открылась чудовищная: главный ростверк (верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения) — прим, ред.) и силовая монолитная плита, лежащая на нем, имели сквозные разрывы и деформации. Экспертиза и лабораторные исследования показали, что строители умудрились не только «забыть» положить арматуру, но и залили в опалубку бетон марки ниже М70. Сумму ущерба оценили в 6 млн руб. Возможно, что по сравнению с общей стоимостью проекта (чуть менее 200 млн руб) эта цифра и незначительна, но последствия брака в работе строителей представляли опасность не только для владельцев дома, но и угрожали сползанием всей конструкции вниз по оползневому склону на жилые постройки 1-й береговой линии. Только счастливый случай (начало новых строительных работ) спасло дом от разрушения, а склон — от обрушения на нижележащие постройки. Больше всего меня удивила реакция хозяина. Вместо того, чтобы потребовать от прежних исполнителей работ за свой счет устранить брак или, на худой конец, обязать их компенсировать убытки деньгами, он их... простил!».

Автор отметил, что, даже после проделанных работ по укреплению склона, опасается, что при малейшем сейсмическом воздействии «несущие колонны потеряют устойчивость и в силу отсутствия капитальных стен, стеклянный фасад сложится вместе с колоннами, что представляет смертельную угрозу для всех проживающих на вилле». Стоимость виллы автор текста оценил в 200 миллионов рублей.

Мазурин сообщил «Новой газете», что тираж «Города24» якобы был изъят по настоянию Дмитрия Киселева, а телеканалу «Дождь» – что главный редактор «Города24» Елена Войтова уволена.

Владелец газеты «Город 24» Максим Онищенко описал ситуацию иначе. «Мы не увольняли редакторов. Изъятия тиража не было. Там была рокировка из-за того, что была ошибка в рекламе», — заявил он агентству «Говорит Москва». Напечатанный заново тираж «Города 24» вышел с рекламным блоком вместо статьи Мазурина, а ее скан разошелся по телеграм-каналам и был размещен на портале «Пикабу».

Дмитрий Киселев рассказал журналистам, что написал заявление в полицию на Владимира Мазурина, который, по словам телеведущего, прислал ему текст статьи, чтобы вымогать деньги.

Мазурин, в свою очередь, утверждает, что занимался реконструкцией виллы в 2015-2016 годах. Тогда-то и выяснилось, что дом «ползет», потому что те, кто строил его в 2000-х, сэкономили на арматуре. Как рассказал Владимир Мазурин изданию «Медуза», он подал иск к Киселеву на 10 миллионов рублей, так как телеведущий отказался оплачивать выполненные работы.

Четыре сотки земли на оползневом склоне Дмитрий Киселев приобрел в начале нулевых с «правом на аренду, долевое участие в жизни поселка» за 10 тысяч долларов. Но тогда же местные власти выдали ему справку о том, что строительство на участке невозможно из-за угрозы оползня. В программе «Поместье» телерадиокомпании «Крым» Киселев рассказал, что спустя три года тот же чиновник, который выдал ему справку, рассказал, что строить все-таки можно, если как следует укрепить склон.

Обосновавшись в Коктебеле, Киселев стал участвовать в жизни поселка. Так, «благодаря его журналистской провокации» нашлись полмиллиона гривен на реставрацию дома поэта Максимилиана Волошина. О провокации в 2010 году Киселев рассказывал так: «Поставил друг напротив друга Дмитрия Табачника, моего друга, который тогда был вице-премьером по гуманитарным вопросам, и Петра Порошенко, моего друга, который, будучи в оппозиции, был главой бюджетного комитета Верховной рады. И сказал: ну сделайте дом Волошина, а то русские сделают».

Подлинное столетнее окно из дома Волошина стало частью интерьера поместья Дмитрия Киселева. Хозяин утверждает, что старые окна после реставрации попросту выбросили и собирались сжечь, и он вытащил артефакт фактически из огня.

Впрочем, в видеорепортаже «России-24» об участии Киселева в судьбе дома Волошина нет ни слова. В центре внимания — надежность укрепленного склона. В качестве экспертов выступают гендиректор строительной фирмы «Столица» Дмитрий Тимошенко (в ней же работал Владимир Мазурин, после скандала с публикацией его уволили) и соседи Дмитрия Киселева.

«Это Роман — обычный местный рыбак, – рассказывает автор репортажа Наталья Литовко. И тут же объясняет, почему выбор выпал именно на него: – Из его дома дом Киселева — как на ладони».

Судя по тому, как Роман описывает склон до прихода Киселева, строиться там решился бы только отчаявшийся человек.

«Раньше на этом месте был обрыв, – рассказывает обычный местный рыбак. – Всегда тут падали камни, сыпалась земля, по дороге пройти было невозможно, на машине проехать тоже. Всегда это чистилось. А вот когда Дмитрий Константинович построил, навел эту красоту, я не знаю, кто еще может говорить, что тут что-то валится, сыпется. Я считаю, что должен каждый вот так вот делать, чтобы наш поселок… цвел!».

Правда, журналистка не уточняет, что Роман Дворяшин — давний приятель Дмитрия Киселева. Судя по фотографиям на странице Дворяшина в «Одноклассниках», он организовывал морские прогулки с рыбалкой для Киселева и ведущего «Вестей» Андрея Кондрашова, а также бывал с семьей на экскурсии в студии программы «Вести недели». Дворяшин, судя по объявлениям о продаже свежей рыбы и организации морских прогулок на катере, действительно, живет морем — однако в «СПАРКе» найти упоминаний о владельце компании или индивидуальном предпринимателе с таким именем не удалось.

Еще двумя свидетелями Киселева стали проживающий в Коктебеле продюсер Андрей Дементьев и художница Наташа Туркия. На счету Дементьева участие в шести кинопроектах (в том числе в фильме 2013 года «Зеркала», где он сыграл Максимилиана Волошина). «У нас с Наташей такое ощущение, что весь Коктебель может сползти в море, а этот дом останется», – поделился творческий человек с журналистской.

Для цветения поселка Коктебель Киселев сделал еще две вещи. Организовал ежегодный джазовый фестиваль на пляже (видеоряд — около пятидесяти человек жмутся к сложной конструкции из ограждений в два ряда, отделяющей их от небольшой обращенной к морю сцены) и за свой счет установил фонари на улице (на какой именно не уточняется, но Наталья Литовко отмечает, что «они здесь далеко не везде имеются»). Интересно, что в репортаже крымского телевидения о поместье от 2010 года тоже упоминается о тяге Дмитрия Киселева к наружной иллюминации. В доме есть «прожекторная площадка», на которой установлен списанный с военного корабля двузеркальный прожектор. «Он освещает своими раздвоенными лучами и коктебельскую бухту, и соседний поселок Орджоникидзе», – говорится за кадром. То есть, луч пробивал 9 километров — на радость местным жителям.

Кстати, именно в программе «Поместье» Киселев произнес знаменитую цитату про «личинку».

«Я думаю, что люди со временем поймут, что они оставляют после себя след. Они как бы откладывают личинку, если угодно, свою, – сказал Киселев, похоже, совершено не знакомый с молодежным сленгом. – Они умрут, а дом останется. Личинка, она у каждого будет разная, что из нее вырастет? Мне захотелось такую личинку отложить».

Тогда же хозяин поместья заявил, что «Cock t`est belle» – не навсегда. «Дом будет, наверное, как-то утилизирован, он для этого и предназначен. Но на фундаменте можно построить что-то еще», – говорил он в 2010 году.

Возможно, теперь Дмитрий Киселев передумает утилизировать свой дом. Теперь у него есть отдельная история и теперь он почти что произведение современного искусства. Главное, чтобы при передаче новому владельцу не оказалось, что в обрамление этого шедевра на протяжении многих лет был встроен невидимый миру шредер.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»