Несогласованной дороге в Новом Мурино в четвертый раз продлили срок жизни

Несогласованный проезд, подключающий областной ЖК «Новое Мурино» к дорожной сети Петербурга, демонтируют после 7 декабря 2018 года. Информацию о новом переносе дедлайна уничтожения незаконной дороги «Фонтанке» подтвердили в Смольном 10 октября.

Оказывается, ещё 7 сентября Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга отправил ООО «СМУ №77» уведомление о разрыве договора аренды земельного участка, через который проходит большая часть незаконной дороги. Фирма должна освободить территорию в течение 3 месяцев с момента отправки уведомления, после чего демонтажем проезда займется комитет по контролю за имуществом.

Городские власти уже не первый раз устанавливают дедлайн ликвидации незаконной дороги, которая отсутствует в градостроительных планах Петербурга и построена без согласования с правительством. В своих ответах жителям новостроек Смольный в его качестве указывал 31 июля, 3 августа, 1 сентября и 10 октября. При этом, как сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Михаила Москвина, глава Ленобласти Александр Дрозденко обратился в правительство Петербурга с просьбой сохранить проезд до того времени, пока не будет построена законная дорога, в 15 метрах от ныне существующей.

Дрозденко направил соответствующее письмо в Смольный 2 октября, то есть, до того, как на пост исполняющего обязанности губернатора был назначен Александр Беглов. К новому градоначальнику Петербурга его коллега из Ленобласти по этому вопросу пока не обращался.

Асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, в начале июня 2018 года поссорил жителей ЖК «Новое Мурино» и ЖК «Новая Охта». Он позволяет новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцирует утренние пробки для новоохтинцев, по мнению которых к тому же представляет дополнительную угрозу для местных школьников. Кроме того, незаконная дорога проходит по территории Петербурга, затрагивая 4 земельных участка, на одном из которых должны построить школу.

Несогласованный проезд с момента своего появления уже не раз становился причиной активных действий местных жителей. Так, в середине сентября жители «Нового Мурино» похоронили у дороги «совесть властей Петербурга», требуя сохранить участок асфальта. В свою очередь жители «Новой Охты» в конце первого осеннего месяца собрали 2000 подписей под обращением к экс-губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, в котором просили его ускорить процесс уничтожения дороги.