На КАД у Горской закроют одну полосу на внешнем кольце – в добавок к внутреннему

На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность. С 10 октября начинаются работы на внешнем кольце между Западным скоростным диаметром и Приморским шоссе.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10 по 18 октября на участке со 136-го по 141-й километр внешнего кольца будет закрыто движение по второй полосе из двух имеющихся. На первой полосе введут ограничение скорости – до 50 км/ч. Работы проведёт ООО СПК «Зелёный город».

Сейчас, с 8 по 15 октября, та же компания ликвидирует колейность на параллельном участке внутреннего кольца. Заторы, возникающие здесь, незначительны – в отличие от следующего участка, между ЗСД и Выборгским шоссе, где на длительное время проезжая часть сужена до одной полосы в каждую сторону.

Кроме того, с 11 по 15 октября перекрыт съезд с внутреннего кольца на Парашютную улицу.