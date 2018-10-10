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Общество
10.10.2018 17:41
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«Сколько времени ещё надо шляться по заграницам?» - Жириновский по-отечески напутствовал Дурова в день рождения

 

Многолетний лидер ЛДПР призвал «нашего русского Цукерберга» вернуться на родину в канун его 34-летия.

«Сколько времени ещё надо шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь, на родине, и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. И день рождения, Паша, – хороший повод задуматься: а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега», – заявил 10 октября Владимир Жириновский на видео в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что все пользуются созданными Дуровым социальной сетью «ВКонтакте» и мессенджером Telegram. «Ты — молодец, ты практически наш русский Цукерберг», – похвалил именинника лидер ЛДПР.

Напомним, что в 2014 году Павел Дуров покинул Петербург и Россию после продажи акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. По его словам, на родину он возвращаться не намерен. В мае 2017 года СМИ сообщали, что предприниматель постоянно живет в Финляндии. Сам Павел Дуров сообщал, что является гражданином России и государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах, которое позволяет ему передвигаться по Европейскому Союзу и Великобритании без визы. После этого СМИ сообщили, что бизнесмен переехал в Дубай. В 2018 году стало известно, что Дуров получил гражданство Великобритании.

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