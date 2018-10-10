СМИ: Путин и Трамп могут вновь встретиться в Финляндии. Возможно, даже в День всех влюблённых

Президенты США и России, вероятно, встретятся в Финляндии во время Арктического саммита весной 2019 года, сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

Дональд Трамп, скорее всего, примет решение об участии в Арктическом форуме после выборов в американский Конгресс, которые пройдут 6 ноября.

По данным HS, подготовка к саммиту продвигается хорошо, сейчас определяют дату мероприятия. Один из вариантов – неделя, на которую выпадает День святого Валентина (14 февраля). Хотя, возможно, международную встречу на высшем уровне назначат к концу весны, когда Финляндия будет заканчивать своё председательство в Арктическом совете.

Президент Финляндии Саули Ниинистё не знает, когда ожидать решения от США, но надеется, что интерес Штатов к Арктическому саммиту всё же вырастет. «Неожиданно дела продвигаются в лучшую сторону», – сказал Ниинистё в комментарии изданию.

Финляндия стремится привлечь на саммит самых высоких гостей, и от этого во многом будет зависеть расписание.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата 8 октября выпустила доклад, согласно которому все страны должны приложить усилия, чтобы не дать потеплению преодолеть границу в 1,5 градуса. Ниинистё позже отметил, что видит рост интереса к проблеме со стороны крупных государств.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп впервые провели полномасштабные переговоры в Хельсинки 16 июля. В августе во время визита Ниинистё в Сочи Путин заявил о готовности России принять участие в Арктическом саммите.