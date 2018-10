Мэр Нью-Йорка узаконил "третий" пол

Жители Нью-Йорка получили право указывать в своих личных документах третий — "неопределенный" пол, помимо мужского и женского. Соответствующий законопроект подписал мэр города Билл де Блазио. Об этом он заявил в твиттере 10 октября.

По его словам, это решение призвано удовлетворить запросы тех, "кому на протяжении многих лет приходилось жить с бумагами, которые не соответствуют их мировоззрению". Нововведение предназначено для тех, кто не ощущает себя ни мужчиной, ни женщиной.

Everyone has a right to their own identity. Everyone has a right to be themselves. That's why New Yorkers can now change their gender to M, F, or X on their birth certificate. To our transgender and gender non-binary neighbors, New York City sees you and has your back. pic.twitter.com/isKyClDK14