Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела по статье «Хулиганство». Игрок «Краснодара» сам пришел в полицию, зенитовец может быть объявлен в федеральный розыск

Уголовные дела об избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Первого канала Виталия Соловчука переквалифицированы на более тяжкую статью «Хулиганство». Московское управление МВД дало подозреваемым Александру Кокорину и Павлу Мамаеву время до шести часов вечера 10 октября, чтобы самостоятельно явиться к следователю.

Как сообщает ГУ МВД по Москве, игрок «Краснодара» на призыв откликнулся и около четырех часов вечера явился в здание Главного следственного управления столичного главка на Новослободской улице. У нападающего «Зенита» Александра Кокорина остался час до того момента, как его объявят в федеральный розыск, обращение к футболистам с просьбой явиться опубликовано на сайте управления. Там же сообщается, что «следствием принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждение в отношении А. Кокорина и П. Мамаева уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ "Хулиганство"». Санкция этой статьи грозит реальным лишением свободы на срок до семи лет. Как сообщают СМИ, следствие намерено арестовать футболистов.

Ранее стало известно, что футболисты 10 октября не пришли на допрос. Два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания» 8 октября на Большой Никитинской улице и на парковке на 2-ой Брестской. Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей. Позже игрок «Крыльев Советов» Алан Чочиев, друг Кокорина, сообщил, что футболисты готовы извиниться и помочь семьям пострадавших.