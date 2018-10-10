Shell вслед за ПТК резко подняла цены на дизель к 50 рублям

На автозаправках концерна Shell в Петербурге цена на дизельное топливо приблизилась вплотную к 50 рублям. Таким образом, компания вслед за ПТК пошла на резкое увеличение цен, о «заморозке» которых летом объявило правительство РФ.

Еще 8 октября на заправке Shell дизельное топливо продавалось в среднем по 45,56 рубля, а к 10 октября обычное топливо продается по 47,99 рубля, а V-Power — 49,99 рубля. На ПТК в выходные цена перевалила за 50 рублей — компания стала первой в России, кто решился открыто приблизиться к рыночному уровню цен на топливо.

Напомним, что оптовые цены на бирже, в отличие от розничных, не «заморожены», и в связи с этим на рынке сложилась отрицательная маржинальность при продаже дизельного топлива. Заправки, которые продолжают торговать по прежним ценам, начинают работать в убыток, и долго такое себе могут позволить лишь АЗС нефтяных компаний.