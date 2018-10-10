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Общество
10.10.2018 17:09
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Захарова: Сенцов - «инструмент антироссийской кампании» Запада

 

Официальный представитель МИД России считает, что по-настоящему в других странах никого не волнует судьба украинского режиссера, который приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

«Никого на Западе не интересует судьба Олега Сенцова как человека, никого на Западе не интересует судьба Олега Сенцова как режиссёрa. <...> Cудьба Сенцова интересует всех как инструмент антироссийской кампании», – заявила 10 октября Мария Захарова в ходе брифинга с представителями СМИ.

В качестве доказательства своих слов официальный представитель МИД привела Надежду Савченко. По ее словам, когда Савченко сидела в российской тюрьме, она была интересна всем: «люди ходили в майках с её изображением, люди писали плакаты, Парламентская ассамблея Совета Европы и другие общественные организации, правительственные структуры проводили митинги, пикеты, акции, пресс-конференции, симпозиумы, семинары, все виды мягкой силы, чтобы привлечь внимание к её судьбе». Однако после освобождения интерес к ней был потерян, считает Захарова.

«То же самое в ситуации с Олегом Сенцовым и со всеми остальными. Это доказательство того, что это просто разменная монета для Запада», – резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

Накануне Европейский союз потребовал от российского руководства «немедленного освобождения» Сенцова.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая 2018-го Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. В поддержку украинца выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Сенцов неоднократно отказывался писать прошение о помиловании. С 6 октября режиссер прекратил длительную голодовку, так как его цель не была достигнута, а здоровье и жизнь оказались в опасности.

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