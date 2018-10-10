Столб на Витебском превратил седан в родстер. Пострадали женщина и девочка

Два человека пострадали 10 октября в результате ДТП на Витебском проспекте. «Поло»-седан получил сильные повреждения: по словам очевидцев, он превратился в родстер.

Как сообщает группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Московскому району города, мужчина на «Фольксвагене Поло», следуя по Витебскому от улицы Орджоникидзе в сторону улицы Типанова, совершил наезд на препятствие – столб уличного освещения. Пострадали две пассажирки – женщина и девочка 2014 года рождения (трёх или четырёх лет). Про ребёнка известно, что её в удовлетворительном состоянии доставили в детскую больницу №5.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют подробностей: «В опасном изгибе Витебского проспекта, у платформы «Проспект Славы», «Поло»-седан занесло и вынесло. После ДТП женщина лежит, двое стоят. Службы на месте. Пилят».

«Женщину скорая забрала? Там возле спасателей была маленькая девочка», – отмечал Виталий. «Удар пришёлся, походу, на ребёнка в кресле, – добавляет Дмитрий. – Ну хоть целый остался».

Видео: «ВКонтакте»/«Экстренный вызов Санкт-Петербург»